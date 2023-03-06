初春到來，海內外的櫻花接續綻放，而歷經了疫情起伏的3年，現在終於能飛日韓賞櫻去！旅遊電商平台特別精選日韓賞櫻著名景點，作為旅客們安排賞櫻路線的靈感參考，到時能拍出張張夢幻的粉色系網美大片！

沉浸奈良公園與小鹿的粉色仙境

日本關西擁有許多知名賞櫻熱點，旅客可前往奈良公園在櫻花紛飛的美景下與可愛小鹿近距離互動，再到世界遺產「吉野山」觀賞由3萬棵櫻花樹交織而成的壯觀粉色仙境！想進一步一次捕捉關西各大賞櫻景點的旅客，不妨透過關西周遊卡輕鬆周遊大阪、京都、奈良等城市，可無限次搭乘電車、地鐵等大眾交通，一窺大阪與京都古城古寺和櫻花構築的無敵絕景，盡情體驗關西如詩如畫的櫻式浪漫。

奈良公園櫻花紛飛美景下的可愛小鹿。 圖：Klook／提供

捕捉與櫻花相映的壯麗富士山

從新倉淺間神社的五層寶塔欣賞富士山、整個城市和盛開的櫻花全景；並來到此生必訪的河口湖，晴天時有機會一睹富士山頭倒映於藍色湖面上的絕美景色，在盛開的櫻花林間留下浪漫美照；更可搭乘Kachi-kachi索道至山頂，沿途捕捉綿延不絕的櫻花，於高空將河口湖盡收眼底。

探訪世外桃源合掌村 賞古色古香櫻花

除了聲名遠播的點燈季，高山市與白川鄉也是人氣十足的賞櫻景點，非常適合希望避開市區人潮的旅客，靜靜感受世界文化遺產合掌村與櫻花所勾劃出的細膩景色，彷彿來到世外桃源；每年四月中更會舉辦知名的春之高山祭，是日本公認三大最美的慶典之一，旅客可於祭典期間看到充滿濃厚日本風情的傳統表演、華麗屋臺與遊行，是不可多得的旅行體驗。

徜徉首爾櫻花王隧道 漫步粉色地毯

除了日本，韓國往往也是各國旅客追櫻的熱門選擇，推薦首爾八重賞櫻之旅，沿途會經過多個賞櫻熱點，例如文殊寺壯觀的櫻花王隧道，將道路化身為粉紅色地毯，或是韓國最大的傳統韓屋村「全州韓屋村」，為韓國具有代表性的旅遊勝地，讓旅客不僅徜徉於數不盡的浪漫櫻花下，也徹底感受韓國的傳統風情。

韓國櫻花正接力盛開。 圖：Klook／提供

朝聖鎮海軍港節 穿梭粉白櫻花隧道間

位於韓國南部的鎮南，不僅是韓國著名的賞櫻名勝，更是世界最大櫻花節「鎮海軍港節」的舉辦地，每年都吸引超過200萬人前往參觀，是韓國最具代表性的櫻花盛典，不僅有藝術文化表演，在慶典期間還會舉辦呈現軍港特色的「軍樂儀隊慶典」；其中最具代表性的為餘左川約1.5公里櫻花夾道的溪流，及慶和站長達800公尺滿佈櫻花的鐵路，旅客可漫步在夢幻的粉白櫻花隧道，浪漫無比。

參訪著名古都佛國寺 拍出詩意美照

被列為世界文化遺產的佛國寺，擁有1200年的歷史，是韓國的代表性寺廟之一，尤其在櫻花盛開的季節，許多當地人都會前來與美麗的櫻花合影留念，更是韓國著名賞櫻景點；當盛放的粉紅花海與寺廟相戶輝映，搭配上濃厚的古都氣息，不經意就能拍出與眾不同的詩意美照。

盛放的粉紅花海與佛國寺相戶輝映。 圖：Klook／提供

前往慶州名勝 欣賞古蹟與片片櫻雪

慶州不僅是個充滿歷史古蹟的城市，更是賞櫻絕不能錯過的名勝之一，在櫻花盛開季節，花瓣如雪花般飄落，相當迷人；還可參訪著名的溫泉觀光景點「普門旅遊園區」，普門湖沿岸種植了許多櫻花，當微風吹過，櫻花花瓣就如雪花般落下，湖色與櫻花倒映的景緻令人回味無窮。

慶州不僅是個充滿歷史古蹟的城市，更是賞櫻絕不能錯過的名勝之一。 圖：Klook／提供

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