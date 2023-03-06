大陸國務院總理李克強5日在向十四屆全國人大一次會議所作的政府工作報告中指出，「兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」報告提出「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」再次引起國內外媒體廣泛關注。中國社會科學院台灣研究所研究員汪曙申今天在《環球時報》撰文稱，這充分展現祖國大陸踐行以人民為中心的發展思想，秉持「兩岸一家親」理念，從更高層次、更廣視野出發，維護和促進台灣同胞利益。

汪曙申認為，完善增進台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，可以從三方面加以理解。

一是制度安排。在兩岸關係中，制度的適用範圍十分廣泛，經濟、社會、文化是重點領域。規範是制度的重要內容，兩岸交流交往和經濟社會關係的發展，需要對應的規範保障。具有良好適用性與規範性的制度安排，有利於兩岸關係和平發展、融合發展。今年是《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱「31條措施」）發佈實施5週年。這5年來，祖國大陸制定出台並細化落實了一系列政策措施，如「26條措施」「11條措施」「農林22條措施」等，給台灣同胞在大陸求學、就業、投資、生活等提供廣泛便利，不斷完善保障台灣同胞福祉和在大陸享有同等待遇的制度和政策，受到廣大台灣同胞歡迎與支持。這些制度安排不是靜止和固定的，而是動態和發展的，必然會隨著兩岸關係實踐要求繼續拓展和豐富。

二是政策創新。長期以來，兩岸關係的制度建設緊跟兩岸擴大交流合作的客觀形勢，一直積極發揮主動性和前瞻性，為深化兩岸關係發展、增進台灣同胞福祉消除障礙、營造條件。對此，大陸方面已完成一大批實踐探索和運用。比如，推動落實台胞台企同等待遇的政策體系，涵蓋經濟、社會、文教和便利化等領域；設立並不斷擴充海峽兩岸交流基地，通過挖掘獨特資源，為台灣同胞參訪和開展兩岸交流創造更好條件；出台涉台糾紛「總對總」訴調對接機制，為兩岸同胞提供高質量、一站式、全流程在線化解糾紛服務；提出落實「新四通」，推進交通基礎設施聯通、行業標準共通，促進兩岸應通盡通，支持福建等地探索海峽兩岸融合發展新路，如此等等。政策創新無止境，祖國大陸作為兩岸制度與政策的設計者和維護者，將會尊重規律，發揮首創意識，持續完善攸關台灣同胞福祉的政策架構，不斷提升台灣同胞的獲得感、安全感、幸福感。

三是核心價值。政府工作報告明確提出「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」，反映祖國大陸堅持踐行以人民為中心的發展思想，支持台灣同胞「要和平、要發展、要交流、要合作」的主流意志與期盼。兩岸關係和平發展、融合發展的最大內生動力在於社會基礎和人民主體，維護和促進台灣同胞的利益和福祉是祖國大陸對台工作的重要目標，是促進兩岸同胞心靈契合的價值追求。近些年來，民進黨當局利用新冠疫情等阻撓「兩岸一家親」、製造兩岸民意對立，大陸方面仍堅定不移地深化兩岸各領域融合發展，毫不動搖地「以通促融、以惠促融、以情促融」，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，這正是對人民利益至上核心價值和先進價值的牢牢堅持。

文章稱，與此背道而馳的是，民進黨當局罔顧台灣同胞對兩岸和平發展的高度期盼，固守「逢中必反」、「倚美抗中」的政策思維與路徑，百般限制和打壓兩岸正常交流交往，試圖切割兩岸經貿、科技、文化、教育等領域合作。「台獨」勢力始終對兩岸關係制度化持敵視態度，以各種手段抵制大陸方面增進台灣同胞福祉的制度和政策。在民進黨掌握行政與立法權，以及極力配合美國對華戰略遏制的形勢下，這種狀況愈演愈烈。明年台灣將舉行總統大選，兩岸政策勢將成為影響選舉態勢的關鍵因素。這預示著民進黨可能會進一步激化「抗中保台」氛圍，製造事端破壞兩岸交流，升高兩岸民意對撞。

文章總結，一個不可否認的事實是，和平與發展仍是台灣社會的最大公約數，兩岸關係和平發展攸關台灣同胞的最大福祉。近些年來，兩岸關係高度緊繃和對立，外部因素愈發具有挑釁性和不確定性，台海局勢變化對台灣同胞福祉影響的廣度和深度也在加劇，島內民眾理應認真審視和思考。中國大陸秉持和平與發展的理念和追求，完善制度和政策，增進台灣同胞福祉，符合時代潮流，符合民心所向。