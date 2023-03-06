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酷航皮卡丘彩繪機亮相。 圖：酷航／提供

看好台灣市場的潛力，酷航恢復台灣每週往返營運班次至43班，包括每天往返新加坡－台灣桃園，以及桃園出發飛往札幌、仁川和成田等航線，持續穩居外籍LCC在台運能第一的寶座。為歡慶酷航成立10週年、以及抓緊台灣旅客出國需求提升的商機，酷航特別和寶可夢公司攜手聯名，推出皮卡丘彩繪機，成為東協首家、也是全球第一家非日籍航空與寶可夢公司合作的航空公司，而這台飛機即將於3/24正式在台灣桃園國際機場首航亮相！

酷航銷售副總裁李榮新表示，期待藉由此次聯名合作，將酷航品牌精神中，創意與歡樂體現在我們的航班，並能帶給台灣消費者，充滿驚喜的飛行體驗。這次聯名除了機身上的設計，機內和周邊商品也充滿著寶可夢的身影；除了喜愛酷航的旅客外，更是寶可夢粉絲們不可錯過的抓寶體驗。

大韓航空台北首爾航線每日2班。 圖：Shutterstock／來源

大韓航空商務艙特惠專案24,500元起 釜山航線即將在夏季復航Daily

大韓航空日前舉辦A380說明會，向台灣旅遊業者介紹大韓航空後疫情時代的轉變與新計畫。大韓航空台北分公司總經理徐旼廷表示，面對疫情過後，旅遊需求的增加，大韓航空逐步恢復原有航線，並增加大型機種的使用。此外，為了順應節能減碳的潮流，大韓航空計畫採用更多的A321neo、B787-8、B737等高效且環保的機型飛航，以及提供更多樣化的機餐食與服務。

其中台北－首爾的航班已從2/17起改為每日2班，目前台北－首爾往返的KE186、KE185使用A380機型執飛，讓旅客根據自身需求，選擇時段出發。為歡慶增班，也特別推出商務艙特惠專案，開票日/出發日為即日起到10/28，訂位艙等為I/AP7，航班號為KE186/188，來回票價無論淡季、次淡季、旺季皆為24,500元起。值得注意的是，釜山航線也即將在夏季復航，提供Daily的航班帶，讓旅客可以輕鬆感受釜山海灣的魅力。

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