【旅奇傳媒/日本部報導】想賞花終於不用再等了！根據日本氣象協會預測，長崎的櫻花開花日預計落在3月24日，從3月下旬一直到4月上旬，都能欣賞到櫻花綻放的盛況。此外，除了櫻花之外，長崎縣內更有許多不同的花卉可以欣賞，包括近年來人氣大漲的紫藤花等，一整個春天都能在百花撩亂中愉悅地度過。

■ 賞花必看就屬櫻花！大村公園

・花期：３月下旬～４月上旬

大村公園為玖島城的遺跡，是日本櫻花名所百選及日本歷史公園百選之一，為長崎縣首屈一指的賞花景點，能欣賞到櫻花與石牆、板敷櫓相映的和風美景。這裡有超過2000株以上的櫻花，將公園內妝點得如詩如畫。當地獨有的櫻花品種「大村櫻」接在染井吉野櫻之後開花，最大特色是從60片至200片不等的花瓣，因此盛開時就像一朵粉紅的迷你繡球花，極為可愛。

▲大村公園的櫻花隧道，夜間點燈後更加夢幻。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 賞花新寵兒紫藤！藤山神社

・花期：4月上旬～5月上旬

彷彿動畫《鬼滅之刃》中的「藤襲山」重現一般，藤山神社中四面八方都被紫藤花海包圍的場景令人驚豔！穿過朱紅色鳥居就是一片綿延的紫藤花海，境內有野田藤、白藤等共５個品種，其中超過800年歷史的大藤極為壯觀，是長崎縣天然紀念物。藤花盛開時不僅美麗，空氣中還會飄散著淡雅的花香，此外，夜間還會點燈，增添浪漫氣氛，也滿足了五感。

▲藤山神社境內可以欣賞到多個品種的藤花。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 油菜花與櫻花的春日二重奏！白木峰高原

・花期：３月下旬～４月上旬

白木峰高原位於標高1,057公尺的五家原岳山腹，占地約1萬平方公尺，雖然海拔僅有330公尺高，視野卻非常良好，能夠眺望到諫早平原、有明海以及遠方的雲仙普賢岳。白木峰高原是當地的賞花勝地，春天有約10萬株的油菜花席捲整片山頭，與點綴其中的櫻花互相映襯；秋季則有20萬株的大波斯菊盛開，鮮豔花海再搭配上高山與大海的壯觀背景，美得令人屏息。

▲白木峰高原春天時金色的油菜花海非常驚人。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 以九十九島為背景的桃色地毯！長串山杜鵑花節

・花期：４月上旬～5月上旬

位於佐世保的長串山公園是每年春季的賞花名所，從4月上旬開始約一個月間，有10萬株紅色、粉色的杜鵑花爭相綻放，包括嬌小的久留米杜鵑及花朵較大的平戶杜鵑，將山頭染上喜氣的顏色。從海拔234公尺的山丘上還可眺望北九十九島、平戶島等絕美風景。公園裡另設有長達100公尺的滾輪溜滑梯等遊樂設施，以及提供餐食的遊客中心，也非常適合親子出遊。

▲長串山公園中也有長達100公尺的滾輪溜滑梯等遊樂器具，深受小朋友歡迎。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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