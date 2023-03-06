馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH370班機9年前離奇消失，迄今下落成謎，乘客家屬今天呼籲馬國政府允許美國海底探勘業者「無限海洋」重新展開搜索行動。

2014年3月8日，馬航MH370班機在從馬來西亞首都吉隆坡飛往北京途中失聯，成為航空史上最大的謎團之一。

2018年，馬來西亞與無限海洋公司（Ocean Infinity）達成協議，在印度洋南部搜索這架失蹤客機，若成功尋獲，最高可獲得7000萬美元（約新台幣21.62億元）的酬勞，但最終仍一無所獲。

在此之前，馬來西亞、中國、澳洲2017年1月宣告結束為期兩年、耗資2億澳元（約新台幣42.25億元）卻徒勞無功的水下搜索行動。

馬航MH370班機乘客家屬成立的「370之聲」（Voice370）今天表示，無限海洋公司希望最快在今年夏天重啟搜索，並敦促馬來西亞政府在有條件付費的前提下，接受該公司的任何提議。如此一來，唯有成功尋獲MH370客機時，無限海洋公司才能獲得報酬。

370之聲在聲明中說：「過去12個月裡，無限海洋公司與許多人合作，以進一步了解2014年發生的事件，並取得了實質進展，這大大提高了他們成功的機會。」

無限海洋公司和馬來西亞交通部皆未立即回應置評要求。

紀念馬航MH370失蹤9週年的活動才剛落幕，交通部長陸兆福（Anthony Loke）在向家屬宣讀的訊息中，矢言不會放棄尋找MH370，還說若有「新的可靠消息」，會考慮重啟搜索行動。

馬來西亞調查人員並未針對飛機上當時究竟發生何事做出結論，但不排除MH370蓄意偏離航線的可能性。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120306