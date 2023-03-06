國道3號南向162.7公里，今天上午8時48分許，發生一起2輛車追撞事故！警方指出，經初步了解為57歲的方男駕駛自小客車，疑似開啟自動輔助駕駛行駛於內側車道，未注意車前狀況追撞前方移動性施工緩撞車，造成自小客車前車頭、緩撞車防撞桿毀損，全案正由警方進一步調查釐清中。
警方指出，事故發生後，一度影響內側車道，未造成回堵情形車流正常，於上午9時16分完全排除恢復通車，所幸本事件無人受傷；此事故經檢測駕駛酒測值皆為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。
警方接獲報案後，立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道公路警察局及高公局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流。國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人行駛國道務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離。
警方強調，開啟駕駛輔助系統的民眾，於國道高速行駛環境下，更應該隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，並應適時切換手動操控車輛行駛。
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