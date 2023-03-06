除了校園內的健康中心與校車外，其餘地點都可以依家長與學生意願，自行選擇是否要配戴口罩。（楊舒婷攝）

壽山國中也因害怕學生脫下口罩後會焦慮，特別由美術班設計了「夢幻貓咪」、「狐狸森林」2款口罩給師生配戴。（楊舒婷攝）

中央疫情指揮中心規定6日開始全台校園口罩解禁，除了校園內的健康中心、校車外，其他場合都可以依家長與學生意願「脫罩」行動；但壽山國中學生坦言，口罩解禁後仍會維持戴口罩習慣，對口罩解禁沒太大的感覺。壽山國中也因害怕學生脫下口罩後會焦慮，特別由美術班設計了「夢幻貓咪」、「狐狸森林」2款口罩給師生配戴。

今日起全台學校開放免戴口罩政策，除了校園內的健康中心與校車外，其餘地點都可以依家長與學生意願，自行選擇是否要配戴口罩。

壽山國中林姓同學表示，在校內戴口罩已成習慣，所以仍會持續在校園內配戴口罩，因此他對校園口罩解封沒什麼太大的感覺，且戴著口罩能夠保護自己，也保護他人；雖然很多人對於摘下口罩會相當沒自信，但學校設計的口罩戴起來反而增加美感，是很棒的設計。

另位洪姓同學表示，從今天開始可以自主決定要不要戴口罩，但仍會維持戴著口罩上課和行動，因為這樣的方式比較安全；但方便的是，體育課時終於能將口罩拿下，這樣對運動時的呼吸和體力都比較好。

壽山國中學務主任郭冠麟表示，今日校園宣布解封，但校園仍配置自動體溫感測機供學生自主使用，這樣也能多一層保護，除了中央規定的2部分場所需配戴口罩外，校園內的其餘空間都讓學生自主決定是否要戴口罩。

壽山國中校長林宜家表示，現在面臨口罩全面解封，但學生其實都習慣了戴著口罩過生活，所以學生對於要把口罩拿下來都會有些焦慮感，因此學校幾個月前就請美術班設計藝術口罩，推出「夢幻貓咪」、「狐狸森林」2款口罩給師生配戴，受到社區很大的迴響與好評，未來也會持續將美術班的作品作成口罩，提供給親師生使用。