由於火警地點靠近民宅，有民眾試圖灑水自救。（民眾提供）

金門地區昨(5)日又發生火燒埔意外！晚間21時許位於金湖鎮環島南路5段165巷弄尾端草地突然竄出野火，由於緊鄰住宅區幾乎快燒至民宅後院，民眾等待救援的同時急忙用水管噴水自救，驚險萬分，幸虧消防人員即時趕到迅速滅火，救援成功。

金門縣消防局指出，勤指中心於5日晚上21時15分接獲民眾報案，指稱金湖鎮環島南路五段165巷5弄21號(湖前石頭牌)旁雜草燃燒情形，且緊鄰民宅情況危急，立即派遣第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車共計6車12人前往救援，車組抵達後，現場已有雜草燃燒，火勢猛烈，加上緊鄰民宅，情勢相當危急；住戶因擔心自家遭受波及不僅未撤離，甚至還拿出水管噴水想阻止大火繼續蔓延，驚險萬分；指揮官立即指示所屬佈署二水線進行搶救，圍堵火勢蔓延，火勢在強力水線攻擊下，最終約經18分鐘搶救順利將火勢撲滅，整起火警燃燒雜草面積約30平方公尺，未有任何人命傷亡和財務損失情事發生。

消防局藉此呼籲，民眾進行田野燃燒時，應事先申請並備妥滅火器、水車等設備，務必做到人離火熄。金門地區由於冬季，環境相當乾燥易燃，再加上東北季風來襲，發生火警火勢一發不可收拾，不要隨意焚燒雜草及亂丟菸蒂，祭祀完畢務必做到人離火熄，以減少災害事故發生。