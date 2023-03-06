來自世界上最貧窮國家的領導人今天出席聯合國峰會時，對富裕國家對待貧窮國家的方式表達失望和痛苦。

法新社報導，許多人明確呼籲已開發國家兌現承諾提供數以十億計美元援助，幫助他們擺脫貧困和應對氣候變遷。

中非共和國總統在杜哈舉行的最不發達國家（Least Developed Countries）會議上說，他資源豐富但貧窮的國家正在被西方列強「掠奪」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天抨擊國際性銀行對窮國強加「掠奪性」利率，今天他繼續針對這點批評。

他說，「沒有更多藉口」不提供援助。

但在這場10年一次峰會的總辯論首日，除了東道主卡達表示將對聯合國計畫提供6000萬美元外，並沒有宣布任何關於急需現金的重要聲明。

世界主要經濟體的領袖缺席關於貧窮國家動蕩的5天辯論。

古特瑞斯昨天在與最不發達國家領袖開會時，呼籲調動 5000億美元用於社會和經濟轉型。

領袖們還利用第1天的公開辯論再次要求工業化國家政府每年交出1000億美元，支持他們應對全球暖化。非洲和亞太地區的總統和總理呼籲採取金融行動。

尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）表示，提供資金是「信譽問題」。

尼泊爾副總理希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）表示：「最不發達國家承受不起又一個失去的十年。」

尼泊爾也將在2026年前離開最不發達國家俱樂部，加入中等收入國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120306