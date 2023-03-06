綠島鄉公館村的垃圾掩場後方大片山坡地昨天傍晚起火，在強風助長下火勢凶猛。（翻攝畫面 ）

台東縣綠島鄉環島公路10公里處垃圾掩埋場附近保安林地，昨傍晚近5時發生森林火災， 在強烈落山風的吹襲下，火勢一度延燒造成路樹倒伏，交通一度中斷，經警義消人員澈夜滅火，目前已無明火，惟仍有10餘處林地有冒煙情形，台東林管處協請空勤總隊對火場進行灑水降溫。

綠島鄉環島公路第2530號保安林地發生森林火災，經民眾通報後，綠島鄉公所立即動員當地公所人員、消防隊、義消、海巡人員及機場消防隊計15人，消防水車2輛及救護車1輛前往現場滅火，晚間在強烈落山風的吹襲下，火勢一度延燒造成路樹倒伏、環島公路交通暫時中斷。

空勤直升機取水到火場灑水降溫。（台東林管處提供）

台東林管處在接獲綠島鄉公所通報後，立即由知本工作站的國家森林救火隊待命，並申請內政部空中勤務總隊辦理空勘及協助載運人員及裝備前往綠島，已今日破曉分2梯次計14人，由海、空兩路前往綠島執行滅火救援任務，另外也調派成功工作站及大武工作站機動救火隊8名人員待命隨時馳援。

今天上午9時，依據現場人員回報及空勘結果，火場延燒面積估算約3公頃，目前已無明火，惟仍有10餘處林地有冒煙情形，為避免強風造成火災復燃，台東林管處協請空勤總隊對火場進行灑水降溫，待確認火場無安全疑慮後，再由國家森林救火隊員進入進行殘燼處理，後續已請保七總隊第九大隊台東分隊協助查明起火原因。

綠島鄉長謝賢裕表示，火警周邊有發現一些煙火盒，不排除是造成火警的原因，不過因為旁邊是垃圾場，所以也不一定是起火原因 也特別呼籲遊客和鄉民在島內空曠地區，不要隨意施放煙火，以免引發火警。

由於天候乾燥加上綠島風勢強勁，台東林管處也呼籲民眾勿前往火場圍觀，如有發現可疑火煙也請立即撥打119及林務局保林防火專線0800-000930。