普發現金6,000元政策將上路，為搶攻消費商機，君品Collection旗下VANTEL露營車推出租一天送一天的租車優惠，自駕出遊48小時原價9,360元，期間限定4,680元，相當於5折優惠，自即日起至5月31日前的平日，預訂美學車中泊VANTEL露營車，除了適合來趟城市近郊悠活假期，拉長租用時數後更能親近綠鬱溪谷的山區或海天遼闊的海岸等VANTEL特約營地，為出遊留下獨特且深刻的畫面。

為擴大VANTEL 露營車延伸服務，君品Collection目前與十處網美營地合作特約營位，可供租賃VANTEL的消費者更多服務，北部有北海岸面海的碉堡露營區、鄰近十分老街與瀑布的十分自然露營區、宜蘭綠舞日式園區、埔心牧場與櫻之林營地。中部則有森渼原露營區、飛牛牧場露營區、小路露營區、山谷露碼露營區、水秀農場以及可以搭配SUP活動的霧社湖畔秘境露營區，東部更與崇德瑩農場搭配出清水斷崖SUP行程的露營車宿之旅。趁著櫻花季到來，喜好賞花追櫻的民眾們，現在就可安排至新竹縣五峰鄉「櫻之林營地」，享受靜謐且浪漫的車泊體驗。

君品Collection旗下VANTEL露營車，自即日起推出平日「租一送一」4,680元的超值優惠，可預定至5月31日止，可享有48小時的VANTEL露營車二日體驗，詳情可上君品Collection官網查詢或於Line ID搜尋 @Vantel由專人協助預約。