南投縣立委補選由民進黨蔡培慧勝出，前立委沈富雄認為，國民黨這次輸掉，是前立委顏寬恒去年敗選的再版，他也分析林明溱敗選的三個主因，分別是社運型女將擊敗傳統型男人、選民討厭政治世家的世襲、豪宅給選民的相對剝奪感。

顏寬恒在這次選舉投票前曾說，以他個人的慘痛經驗，確實對南投選情感到緊張，因目前民進黨仍掌握行政資源、把持媒體輿論風向，他呼籲國民黨不要大意，除了要即時應對、澄清謠言外，也要設法凝聚泛藍票源、催高投票率。

對於林明溱輸戰敗，沈富雄今（6）日在臉書發文表示，國民黨一如既往不知輸在哪裡，過度自信的檢討也不算到位，且幾天前身為過來人的顏寬恒就感到不祥，嗅到可能敗選的「霉味」，但沒人聽進他的警告。

沈富雄分析，林明溱敗選大致有三個主因，首先，是社運型女將擊敗傳統型男人，一如林靜儀擊敗顏寬恒般；再來，選民討厭政治世家的父傳子，「父子連袂聲明不選2024，這是空前荒唐的戰術！」沈富雄質疑，既然不選2024，那麼林明溱為何還要選這次任期不到一年的補選？

最後，則是豪宅給選民的相對剝奪感，沈富雄指出，不少政治人物都因豪宅而吃盡苦頭，如顏寬恒、前立法院長蘇嘉全等人，他呼籲有意在政壇往上發展者，應趕緊把手上握有的豪宅脫手。

沈富雄認為，一旦藍營佔優勢的傳統選區易手，那麼政局從此丕變，新的角力就從開票之夜開始 ，「國民黨內部令人不齒的小渦流可以休矣」。