目前TikTok在美國擁有1億多名用戶，但由於其母公司是總部位於中國的字節跳動（ByteDance），導致該熱門社群軟體一直擺脫不了用戶數據隱私的疑慮。

民主黨籍參議員華納表示，他與共和黨參議員圖恩（John Thune）正在著手制定這項法案，並直接點名TikTok可能就是法案鎖定的對象。他表示自己對於美國人在TikTok看到的內容類型感到擔憂。

華納在接受《福斯周日新聞》（Fox News Sunday）訪問時表示，TikTok正在取得美國人的數據，而非確保其數據安全，但讓我更擔心的是，TikTok可能成為一種宣傳工具。

華納的發言人表示，可能在3月7日正式宣布提出法案。

在此之前，美國眾議院外交事務委員會上周三表決通過將推進一項法案，授權拜登總統禁止在全美使用TikTok。儘管美國國會動作頻頻，但要真的封殺TikTok仍有很長的路要走。

如果上周眾院委員會通過的法案在共和黨掌控的眾議院過關，接下來民主黨佔多數的參議院將不得不就該法案進行審議和表決，這將是一大挑戰，因為某些民主黨人已經表態反對美國全面禁止TikTok。如果這項法案最終獲得參議院通過，那麼還需要交由拜登決定是予以否決或簽署。