AI、智慧工廠、工業元宇宙、永續科技等相關應用已悄然成為未來各大產業變革的關鍵，這場科技技術快速演進的競賽中，供應鏈的配備扮演了品牌廠商背後最大的重要角色。樺漢在科技技術布局上已超前布署，從硬體設計、模擬、維護、生產與製造，已全面性覆蓋電子商務發展環境下所需的軟體升級、全球化雲端應用服務等，令樺漢ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)生意模式在2022年逐步開展後，日前已獲超過十個產業客戶，包括政府機關、智慧樓宇、電動車等合作訂單的主要原因。

樺漢2022年第四季整體營收達371.75億元、季增15.6%，工控設計、品牌通路、系統整合分別季增10.1%、35.7%、2.7%齊步放大，堆高樺漢2022年整體營收達1204億元，進一步設計製造與系統整合、利基產品-軟硬整合套件、軟體+軟體套件訂閱式服務的營收比重分別為58%、35%、7%，其中，毛利率區間介於25%至35%間的「軟體+軟體套件訂閱式服務」方面，樺漢已發展出四大應用方案，為能源監控管理系統、網路安全管理系統、裝置運行監控預測、供應鏈管理系統，尤其能源監控管理系統、供應鏈管理系統之解決方案的詢問度與合作接洽為最高。

以目前在手客戶案例的成效來看，能源監控管理系統，在ESG浪潮下，現行配合的政府機構導入樺漢ESaaS平台中的能源監控管理系統後，2018年至2021年節省電費約480萬元、減碳682.72公噸、人事成本三年共減少1160萬元。

供應鏈管理系統，運用全球首創的AI自動化數位技術結合雲平台，開發的EDA(電子設計自動化)智慧雲平台，能快速精準、客製化地將電子零件規格書轉換為數位資料，加上利用視覺化圖表形式「圖形式數據分析」將數據可視化，協助電子科技產業鏈強化資料分析能力、縮短決策判斷時間、優化生產與開發設計效率等，更解決供應鏈零件庫存管理與調整、低碳設計等問題，協助客戶三年後節省33% 的研發人力費用、約新台幣1.5億元。

未來樺漢持續朝向高毛利、高獲利的業務持續拓展，隨著客戶對於「數位、綠色、資安」三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務訂單需求持續攀高，不僅協助克服產業面對轉型時的數位落差，並創造樺漢保持良好的訂單能見度、優化整體營運結構與永續發展。