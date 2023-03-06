由於韓國的能源嚴重依賴進口，故俄烏戰爭持續進行下，燃料價格居高不下，韓國2月份公用設備費用年增28.4%並創下新高，元月則是大增28.3%。至於農漁畜產品年增1.1%，柴油以及麵包成本也分別上漲17.7%與4.8%。

不包括波動較大的鮮食以及能源在內的核心通膨，2月年增4%，跟元月4.1%差不多。韓國政府表示，中國大陸經濟重新開放後，全球原物料價格也隨之上漲，未來不確定性仍然很高，但通膨下降應會更加明顯。