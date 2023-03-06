大陸男星楊洋因演出《微微一笑很傾城》爆紅後被稱作「國民老公」，先前又與迪麗熱巴合作演出《你是我的榮耀》，讓他演藝事業再創高峰，人氣相當高的他感情世界也備受關注，而出道多年他唯一認愛的女友就是女星李沁，近期兩人交往時期的親密合照意外曝光。

近期在微博上流傳多張楊洋與李沁在多年前交往的合影，據悉當時分別18歲及19歲的楊洋與李沁是因一起演出《新紅樓夢》而交往，更是彼此的初戀，但最後因工作關係最後以分手收場，如今兩人交往時期的親密合影被翻出，照片中可見楊洋與李沁模樣都相當青澀，且一張李沁穿著白色大衣扎著公主頭的合照中，楊洋更將手放在女方的肩上，CP感十足的兩人在照片曝光後，讓許多網友紛紛敲碗希望他們可以復合。

楊洋與李沁交往時期合影意外流出。(圖/截圖自微博)

然而，楊洋過去受訪時曾透露，因為經常與李沁一起排練、演出，兩人日久生情便在一起了，更在某次媒體問及楊洋「有沒有喜歡過的人」時，楊洋也毫不猶豫的回答「李沁」，而兩人在分手後仍是朋友，李沁會在對方生日時都會於微博送上祝福，且會喊對方新戲的小名，從「帥小鍋」到「大神」。

事實上，李沁18歲時就首次登台飾演《牡丹亭》中的杜麗娘，被譽為「美滿幽香不可言」，之後演出《紅樓夢》中少年薛寶釵，就此踏入演藝圈，2017年演出《楚喬傳》中的元淳公主爆紅，接著她拍攝古裝劇《如懿傳》時更被封為「最美香妃」， 2019年演出的《慶餘年》更是在將她推向事業更高峰。