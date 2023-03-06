新華社報導，共軍和武警部隊代表團5日下午分組審議政府工作報告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東分別參加小組審議。張又俠表示，要扣牢建軍100年奮鬥目標，加快推進國防和軍隊現代化。何衛東更表示，要堅定不移走中國特色強軍之路，加快實現軍隊高質量發展。

張又俠指出，過去5年黨和國家各項事業取得的歷史性成就充分證明，「兩個確立」是新時代中國特色社會主義事業從勝利走向勝利的根本原因。全軍要深入貫徹黨的二十大戰略部署，扣牢建軍100年奮鬥目標，加快推進國防和軍隊現代化。要全面深入貫徹軍委主席負責制，在鑄牢政治忠誠、指導推動實踐上取得實效。

張又俠還說，要把戰鬥力建設抓得緊而又緊，統籌推進軍事鬥爭準備，加快構建新型軍事訓練體系，加快網路資訊體系建設運用。要推動高品質發展邁出更大步伐，深化改革創新，狠抓規畫攻堅，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。要縱深推進全面從嚴治黨，加強黨委能力建設，狠抓正風肅紀反腐，為奮鬥強軍向復興提供堅強保證。

何衛東表示，要教育引導官兵深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，牢固確立習近平強軍思想在國防和軍隊建設中的指導地位。要堅定不移走中國特色強軍之路，錨定實現建軍100年奮鬥目標，推動練兵備戰走深走實，向改革創新、法治建設、戰略管理要效能，加快實現我軍高質量發展。