蔡姓男子去年9月5日晚間，騎著YouBike隨機尾隨夜歸女子搭訕，再伺機性侵對方，案發後，被害女子悲痛地說「我永遠不會忘記這件事，台灣治安這麼好怎麼會發生這種事，我不知道對台灣是否還有信任」，台北地方法院依強制性交罪將蔡男判刑3年6月。可上訴。

去年9月5日凌晨3點多蔡男在北市一處公園附近，看到被害人騎乘腳踏車獨自行經該處，他假藉問路名義搭訕她，她以不清楚搪塞之，蔡見她具有姿色乃騎乘腳踏車尾隨她。

蔡男騎乘腳踏車追及被害人，以手勒住她脖子並壓制其身體於地面，強行脫其外褲拉鍊致拉鍊斷裂，她雖大喊救命，蔡仍無動於衷，再以手指加以性侵，她極力反抗，以口咬住蔡的手指並大聲呼救。

她的鄰居見狀，在陽台出言喝斥「你在幹嘛我要報警」等語，並撥打電話向警方報案，蔡見事跡敗露旋即騎乘腳踏車逃逸，警方循線將蔡男逮獲，檢方偵結起訴。

法官考量案發後被害人說「從案發後我感覺心裡受傷，一個多月沒辦法回去工作，不管在哪個地方我看到男生站在旁邊就沒有安全感」「我不知道對臺灣是否還有信任」等語，認定蔡造成她身心受到嚴重創傷，犯罪所生危害程度甚鉅，量刑自不宜過輕，判囚3年半。