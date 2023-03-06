前台北科技大學自動化科技研究所副教授林顯易，與其指導的黃姓博士生，於2018年利用中科管理局補助北科大的智慧機器人計畫案虛編預算，浮報採購多輻工業手臂及軟硬體套件，並找公司圍標，詐取 129萬元，另為支付黃男舉辦機器人體驗營酬勞，找廠商出不實單據核銷詐取9萬多元。台北地檢署6日依詐欺罪、違反《政府採購法》起訴林顯易及黃姓博士生、廠商「集電」公司。

台北地檢署

林顯易是知名學者，專長為智慧機器人、人工智慧與機器學習、感測與影像、機電整合自動化，2021年9月，工研院與美國具代表性的半導體研發聯盟，台灣人工智慧晶片聯盟、美國加州大學洛杉磯分校異質整合效能擴展中心（CHIPS）攜手合作，簽署「異質整合先進封裝合作備忘錄」，攜手強化台、美前瞻半導體技術的研發與互補，當時林顯易即以經濟部技術處科技專家的身分參與。

起訴指出，林顯易與黃姓指導學生私下經營公司，由林妻擔任登記負責人，2018年間利用科技部中科管理局補助688萬元北科大「衛星基地智慧機器人計畫應用基地組」計畫案，林利用任計畫案共同主持人機會讓他的公司獲利，明知計畫案中的「智慧機器人體驗營」僅需一套機器，卻以體驗營租借軟硬體設備名義，浮編250萬多元採購預算，並找友人的「鴻鉅資訊」承攬標案。

林明知體驗營使用學生黃男開發的軟體套作，卻浮報採購30套多輻工業手臂及軟硬體套件，浮報詐領差價129萬元，並與黃男朋分。此外，林為讓相關標案，符合政府採購法規定3家廠商投標假象，找來集電公司圍標，林另為了支付學生黃男舉辦機器人體驗營酬勞，找廠商出不實單據核銷詐取9萬多元。

台北地檢署去年8月9日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索林顯易研究室等地點，約談林顯易4人到案，訊後諭令林以30萬元交保，北檢今偵結起訴林及學生黃男、廠商。