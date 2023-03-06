世界棒球經典賽（WBC）A組日前在台中舉辦歡迎晚宴，WBC主席史莫爾（Jim Small）也蒞臨會場，大讚2013年看到了台灣人的熱情，成為台中再次主辦的原因。另外，雖然外界盛傳A組為「死亡之組」，每隊都實力堅強，但各隊總教練都喊出會全力以赴，希望在預賽贏得佳績。

WBC主席史莫爾4日於晚宴致詞表示，「接下來幾天全世界觀眾將會觀賞經典賽，率先從台中揭開序幕」，至於選擇台中的原因，史莫爾說道：「如果2013年經典賽在現場你就會知道答案了，在地熱情球迷對於球賽的真誠，不用多想就選定台中了。」

2013年台中首次成為WBC主辦城市之一，當時的比賽不僅帶動日後台灣對棒球的關注，更吸引了許多不常看棒球的觀眾，當時台灣有一半的人口都在關注賽事，WBC的賽況也成為當年度的熱門話題。而史莫爾去年來台時也表示，「台灣是我的第二個家，台灣民眾在球場的熱情吶喊，讓我印象深刻」強調台中是台灣的棒球首都，希望將台中介紹給全世界。

此外，這次台中所承辦的預賽A組，被外界封為「死亡之組」，中華隊總教練林岳平對此表示，「中華隊是地主隊，會展現出棒球的感動，爭取最高榮譽」，這次的中華隊有全新樣貌，希望可以擊敗來自各國的好手。

中華隊首戰的巴拿馬隊總教練歐提茲（Luis Ortiz）則表示，3年前就已經開始準備比賽，希望這次能打出佳績，「雖然台灣是地主隊，將會很有挑戰性，但有信心會贏。」

而2月就在新莊棒球場打熱身賽的古巴隊總教練強生（Armando Johnson）表示，現在球隊狀況非常好，已準備好迎接大賽，這次是古巴隊首度有大聯盟選手加入，「會讓戰力提升，但其他隊友也非常努力，希望這兩股力量可以結合。」

本屆WBC的首場比賽將於8日揭幕，由台中主辦的A組預賽率先開打，A組為地主隊中華隊，以及義大利隊、荷蘭隊、古巴隊、巴拿馬隊共5隊，近日也台中及雲林進行熱身賽，為後續的大賽做準備。