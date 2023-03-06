美國正式啟動規模約520億美元的《晶片法案》，其中390億美元用於晶片生產設施新建和擴建，但卻設下多項條件引發爭議淡。資深媒體人陳鳳馨分析指出，美國晶片法案補助額外條件，其中有三件事令人匪夷所思，她直言美國附加太多政策目標，恐將導致半導體製造業前景更黯淡。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，美國違背自1776年自由市場經濟精神，強勢介入半導體產業發展，她認為美國晶片補助規範有三件事令人傻眼，包括業者必須與聯邦政府分享超額利潤，禁止將晶片資金用於購買庫藏股，以及得為勞工提供低廉托育服務。

首先是領取補助業者要將超額利潤回繳給政府，陳鳳馨說，這項規範牽涉到每間公司和美國政府的談判，讓很多公司都嚇一跳，在美設廠的台積電、三星都可能要再三盤算；其次是所有領取補助公司要盡量避免實施庫藏股，而這將使企業失去正常市場交易中財務上的彈性，連股神巴菲特都在年度股東信上批評，那些宣稱購買庫藏股行動是「對股東或國家有害、或是特別讓企業執行長獲益」的人，「要不是經濟文盲，就是舌燦蓮花的煽動家」。

第三點則是，所有領取補助的公司，得為旗下員工和建築工人提供低廉的托育方案，陳鳳馨提到，如果這項規範在台灣實施，可能也會遭到工商界強烈反彈，企業得衡量該成本和領取補助之間的落差到底划不划算，況且還有其他成本。

陳鳳馨最後總結，這3件事情突顯了一個更大的問題，她認為美國在發展半導體過程中，附加太多政策目標、介入太多政治力因素，她看完晶片法案補助規範後，對於美國要發展半導體製造感到更悲觀了。