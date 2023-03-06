南韓直播網紅Lilka，擁有甜美外表與清新氣質，過去因曾是空姐，經常在網路上分享過往工作經驗而在網路上打開知名度，近日她便透露先前在航空業時曾遇過不少大咖明星，也遇到很多瘋狂的粉絲及私生飯，甚至還有人提出「噁心的要求」讓她直呼受不了。

隨著KPOP在全世界掀起熱潮，瘋狂的粉絲及私生飯越來越多，也讓明星們不堪其擾，不久前還發生網紅直播主在飛機上遇到大勢女團ITZY時，剛好與成員彩領坐在附近，進而開始搭話並開始哼唱ITZY的歌曲，讓彩領相當不舒服因而跟經紀人換位置，引發騷擾爭議。對此，直播主事後雖出面道歉並解釋自己其實並沒有在追星，是因為看到網友說後面坐的是明星才嘗試搭話，自己並非私生飯，但這樣的解釋仍被網友罵爆。而隨著疫情逐漸趨緩、國境開放，網路上也挖出前空姐網紅Lilka先前拍攝的影片。

Lilka在影片中透露，自己過去還擔任空姐時，曾遇到東方神起、EXO、G-Dragon、崔智友、金高銀、朴明洙等多位大咖明星，尤其是經常飛往海外宣傳的偶像明星最常遇到，隨之而來的就是大批「跟飛」瘋狂粉絲與私生飯，他們會故意買在偶像旁邊的位置，甚至偷拍偶像睡覺時的模樣，最誇張的是還有人在偶像吃完飯後向她們偷偷索取「偶像用過的餐具」收藏，讓她直呼「太噁心了」，最後是以餐具回收後都會與其他人的混在一起為由拒絕，同時覺得偶像明星真的不是普通的難當，隨時隨地都得保持在最好的狀態。目前Lilka也轉任機上翻譯員，並兼職模特兒及直播主，IG吸引超過23萬人追蹤。