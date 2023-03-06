高雄市湖內警方日前接獲一名計程車司機報案，疑似載到的乘客是詐騙集團車手。警方於是先找到這名18歲車手謝男，在談話中突破謝男的心防，循線逮補車手頭20歲黃姓男子，也保住其向民眾詐騙的64萬元新台幣。警方訊後，依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

一名計程車司機於2月底走進湖內分局湖內派出所，稱剛剛載到的乘客行為詭異，疑似詐騙集團車手，因為他聽到客人持續用手機通話，且對話中提到檢察官、公文等關鍵字眼，所以懷疑乘客是車手。

警方根據情資，立即趕到乘客下車的地方，果然發現一名18歲謝姓男子，符合運將所說的特徵。在警方盤查時，謝男眼神不時飄移且答非所問，這時謝男的手機突然來電，但謝男神色卻更加緊張，警方也把握了機會突破心防，謝男這才表示願意配合警方調查。

警方於是計畫讓謝男與車手頭到一家百貨公司交付贓款，並到場埋伏。儘管騙徒想利用商場人潮眾多來掩護，但還是落網，警方當場逮補負責收取贓款的車手頭黃姓男子。警方在黃男的隨身包內找到詐騙所得64萬元，也保住民眾的血汗錢。

警方訊後，移送橋頭地檢署。檢察官訊後，諭令車手頭黃姓男子以3萬元交保，謝姓男子飭回並限制住居。