台灣虎航與LINE旅遊串接購票服務於今(6)日上線，並同步推出上線慶，於活動期間買機票就有機會抽中機票外，消費滿額再加贈100點LINE POINTS，分享活動訊息也有機會獲得LINE POINTS或是價值1000元的台灣虎航機票折價券。

即日起至2023年3月12日活動期間，凡透過LINE旅遊購買台灣虎航的機票，消費單筆總金額達2萬元(含)以上即加贈100點LINE POINTS，每筆訂單還可獲得1張好禮兌換券，有機會兌換限量桌布，或是台灣虎航不限航點來回機票1張。另外，若是分享此活動訊息給親友們，也有機會獲得限量桌布、LINE POINTS或是價值1000元的台灣虎航機票折價券等多重加值好禮。

除了上線慶的期間限定加碼優惠，只要於LINE旅遊站上購買台灣虎航的機票，即可獲得LINE POINTS回饋，若是同時為tigerclub會員，還可再享機票金額的1％tigerclub回饋金。

LINE在台灣擁有2100萬名用戶，覆蓋超過9成的人口，在海外旅遊強勁復甦的時期，台灣虎航正式於LINE旅遊上線，提供民眾更多元的選擇外，台灣虎航擁有眾多東北亞及東南亞熱門旅遊目的地航線，搭配LINE旅遊提供的點數回饋，以及tigerclub會員的點數回饋，消費金額愈高，回饋也愈多。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。