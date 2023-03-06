新北市長侯友宜一舉一動備受關注，他今日出席「2023攜手共好、基北北桃女力藍圖 歡慶國際婦女節」，被發現左眼瘀青，鼻梁疑似被打傷，走路也一拐一拐的。對此，侯友宜強調「這不是家暴」，他表示，這是昨日與高中生一對一鬥牛比賽的結果。

侯友宜說，他昨日到板橋運動場碰上一群高中同學，高中生非常活潑，主動邀約他，希望來一場一對一的籃球比賽，因為好久沒有跟年輕高中生打籃球，他就欣然接受，過程難免有碰撞，這是很正常的事。

侯友宜也開玩笑地說「絕對不是老婆家暴」，讓大家不要感到奇怪。