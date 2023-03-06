桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，於3月陸續辦理4場徵才活動，103家廠商共計釋出4200個以上職缺，其中日月光製程工程師，薪資最高可達10萬元，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

4場次徵才活動總計邀請103家廠商共同參與，共計釋出4200個以上職缺。包含日月光、敬鵬工業、允晟照明、輝能科技、安橋保全、聯新居家、惟心長照、國瑞汽車、建榮工業、永豐餘、華城電機、屈臣氏、全家便利商店、臺灣永光化學、立益物流等知名企業參與，現場更釋出各類工程師及技術員、警衛保全員、門市人員、業務人員、居服員、駕駛員、餐飲服務員等多元職缺，其中日月光製程工程師，薪資最高可達10萬元。另外，若為設籍本市未滿30歲高中(職)之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21000元。

桃市府3月4場徵才，103家廠商共計釋出4200個以上職缺，工程師月薪高達10萬。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

4場次徵才活動資訊如下：

1. 3月10日青年亮點場，陽明公園市民活動中心(桃園市桃園區介壽路199號)09：00-13：00，32家廠商，1500個職缺。

2. 3月15日樂齡亮點場，中壢就業中心(中壢區新興路182號)09：00-13：00，28家廠商，800個職缺。

3. 3月16日陽明公園市民活動中心(桃園市桃園區介壽路199號1樓) 13：00-15：30，25家廠商，1200個職缺。

4. 3月17日龍潭區公所(桃園市龍潭區中興路690號)13：30-15：30，18家廠商，700個職缺。

為協助求職民眾順利就業，本府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/ 查詢。