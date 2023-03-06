行政院主計長朱澤民今天表示，保守估計全民普發現金新台幣6000元，約可提升經濟成長率0.3個百分點，就目前經濟情況，預估今年台灣的經濟成長率不會比去年2.45%差。

立法院財政等委員會今天聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。邀請國發會主委龔明鑫、主計長朱澤民、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花等相關部會首長列席報告，並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，主計總處2月底公布最新經濟預測，估今年經濟成長率為2.12%，較去年11月預測值2.75%大減0.63個百分點，他關切未來是否還會下修。

朱澤民表示，當時預估今年經濟成長率時，因為行政院會還未通過疫後特別預算案送交立法院審議，所以預估時並未含括特別預算案實施後所衍生的經濟效益。

朱澤民指出，如果全民普發現金6000元，保守估計約可提升經濟成長率0.3個百分點。因此將特別預算案納入考量的話，就目前的經濟情況，預估今年台灣的經濟成長率不會比去年的2.45%差。