不是人人都是少年股神！一名23歲男子過年前玩虛擬貨幣跟虛擬貨幣合約（一種期貨合約），操作財務槓桿噴光所有貸款跟存款，負債150萬元，貸款繳不出來，家裡收到銀行寄來的存證信函後，氣得要把他趕出家門，但他跟家人保證會自己還錢，早上做工程、晚上加油站打工，悲慘人生PO出後，不少網友稱讚他「有骨氣」。

原PO日前在Dcard發文，過年前玩虛擬貨幣跟虛擬貨幣合約想拚一波賺大錢，結果玩槓桿直接噴光所有貸款和存款，一夕負債150萬元，目前還債2個月，負債還有144萬多元。

原PO細數所有債務，包括中信貸款102萬6324元、跟友人借10萬、當鋪4萬元、凱基銀行臨時動用金8萬元、富邦信用卡3萬元卡費、金主借款3萬元、手機和機車分期13萬多元，因為中信貸款欠三期沒繳，昨天（5日）收到存證信函，被家人看到，氣得要把他趕出家門，但原PO保證不會拿家裡半毛錢，自己做事自己處理。

原PO說，目前有兩份工作，白天做工程一天賺1500元，晚上做加油站，再加減做臨時工、批發賣起司肉乾，慢慢還錢，並將這次投資失算的慘痛經驗分享給大家，「這次教訓真的疼！」

文章曝光後，網友紛紛留言：「推你有骨氣，不連累家人，自己認真還」、「23歲就把能玩的全都玩一遍，哥你真狠」、「你這篇真的能打醒很多人，加油！」、「加油～我31歲時也負債150萬，現在48歲已經財富自由了」，還有人建議「錢快繳不出來時，其實是可以跟銀行主動談，現在上法院真的QQ了，一輩子很難買房買車」。