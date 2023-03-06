台灣漁船「新長發88」號7日前出港，昨（5）日在日本石垣島北方海域被發現船隻翻覆，船上1名台灣人及6名印尼人全數下落不明，海巡獲報後也派出「連江艦」前往救援，到目前為止，尚未找到失蹤的船員。

現場畫面曝光！台籍漁船石垣島海域翻覆 「7人失蹤」，連江艦抵達救援。(海巡署提供)

據了解，「新長發88」漁船於2月27日晚間11時51分從基隆出八斗子漁港出航，船上有1名台灣人及6名印尼人，據船東表示，3月1日下午還曾經與潘姓船長聯絡，但接下來就失聯迄今。

昨日中午12時許（日本時間為下午1時許），日本海上保安廳直升機發現我國漁船於釣魚台海域附近翻覆，現場未發現待援人員，因案發位置屬日本搜救責任區，日方已派機、艦前往搜救。

我國搜中心接獲通報後，海巡署第一時間即通報艦隊分署，成立應變中心，派遣「連江艦」前往救援，並於昨（5）日晚間9時30分抵達事故海域開始搜尋，而友船馳援抵達時，僅看見部分船頭露出海面，船尾有部分浮具及2、3顆浮球，迄今尚未發現生還人員。

海巡署表示，將持續與日方共同協尋，並與國搜中心及漁業署保持密切連繫。