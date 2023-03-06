印尼移工大街強拉同鄉進旅館 見警心虛逃跑竟已失聯2年

北市中正一警分局2月11日獲報，兩名外籍人士在懷寧街大聲爭執，30多歲的印尼籍失聯移工「托莫」帶著同樣是移工的「瓦蒂」進入旅館，員警進入旅館盤查，不料，托莫竟拔腿狂奔，還好在騎樓被員警追上，當場壓制，一查發現托莫是失聯2年的漁工，隨即被遣送移民署專勤隊後續處理。

民眾見托莫、瓦蒂在懷寧街的騎樓爭吵，因語言聽不懂，因而報警處理，員警到場後男女均已離去，民眾指稱男女進入一旁的旅館，員警擔心糾紛愈演愈烈，女子又被帶往旅館，恐有人身安全，立即上樓查訪，並由旅館人員陪同，進入房間盤查，了解兩人起糾紛的原因。

托莫開門時見員警擋在前面，假意撥打電話，並走向房門，趁隙撞開員警往樓下逃跑，員警在後追趕，還好在托莫跑上馬路前一刻將他撲倒，一查發現托莫曾擔任漁工，逃逸後一直處於失聯狀態，而女子瓦蒂則是看護工，兩人是男女朋友，瓦蒂不願忍受男友躲躲藏藏，因而提出分手，托莫為求回心轉意才哄騙至旅館，所幸員警及時到場，才能免除更大的危害。