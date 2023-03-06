供應鏈管理產業諮詢委員會將提供SEMI會員面對供應鏈中斷所需的解決方案，協助企業制訂積極的策略、確保營運及供應商網絡安穩無虞。SEMI也將與DHL、麥肯錫公司和供應鏈監測廠商Resilinc等策略夥伴密切合作，加速擴大計畫的涵蓋範圍。

供應鏈管理產業諮詢委員會的創始成員，包括谷歌（Google）、英飛凌（Infineon）、英特爾（Intel）、科磊（KLA）、默克集團（Merck）及台積電（2330），會員企業今年可望進一步增至20家，涵蓋不同產業部門及地區。

供應鏈管理產業諮詢委員會後續將列出2023年優先目標和可完成事項，預計至少每季召開一次會議，檢視供應鏈管理倡議進度，確實朝目標邁進，進一步厚植半導體產業供應鏈韌性。爾後也將成立區域委員會和工作小組，提出個別可行的解決方案。

產業諮詢委員會創始成員設立參與、合作、數據收集、產業一致性、共融等五大目標方向，包括打造全球和各區域委員會，落實優先事項、加強端到端電子供應鏈營運持續性，設立資訊、教育和思維領導交流平台。

委員會將與麥肯錫合作進行每季供應鏈管理動向調查，隨時掌握最新產業趨勢並衡量最佳實踐作法，並由SEMI國際標準計畫建立供應鏈管理能見度和透明化相關協定。依據所有關鍵供應鏈部門制定「2025年及之後的供應鏈管理路徑圖」，為可能的斷鏈風險做好充足準備。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，產業諮詢委員會創始成員將立即為SEMI供應鏈管理倡議設立優先事項、目標和策略，進而採取實際行動，不僅加強整體價值鏈的營運持續性，也可支撐半導體產業成長動能。