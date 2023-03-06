大陸14屆全國人大一次會議5日召開，各地代表團的開會消息，也讓過去「另有任用」的官員去向曝光。前江蘇省委書記吳政隆5日以國務院機關黨組副書記的身分，參加黑龍江省代表團的審議；前浙江省組織部長胡和平則以中宣部副部長身分，到西藏代表團全體會議聽取意見。

據黑龍江省政府官方微信公眾號「黑龍江政務」6日發布消息稱，吳政隆5日以國務院機關黨組副書記的身分，參加了14屆全國人大一次會議黑龍江代表團審議政府工作報告。他在會上表示，要切實把中國式現代化的戰略部署轉化為具體舉措和實際成效。

官方去年12月28日發布消息，吳政隆不再擔任江蘇省委書記、常委、委員職務，「另有任用」。今年1月12日，江蘇省第13屆人民代表大會常務委員會第34次會議決定，接受吳政隆辭去省人大常委會主任職務的請求，並報省人民代表大會備案。

與此同時，14屆全國人大一次會議西藏代表團5日在駐地舉行全體會議，中央宣傳部分管日常工作的副部長，文化和旅遊部黨組書記、部長胡和平到會聽取意見。

60歲的胡和平是山東臨沂人，2008年12月履新清華大學黨委書記（副部長級）。2013年11月赴浙江任職，擔任省委常委、組織部部長，是現任中共第20屆中央委員。