高雄44歲駱姓男子家暴新婚妻子洪女，婚後3個月妻子就受不了逃回娘家欲離婚，他卻闖入她住處掐住她頸部，頸部軟骨被掐至骨折、斷成三截，動脈壁亦遭擠壓裂開、缺氧窒息死亡，最高法院駁回駱男的上訴，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案定讞。

駱姓男子在2020年3月20日與洪女登記結婚，但他婚後多次以物品丟擲洪、曾持剪刀剪開洪的衣物後逼其跳海、要求洪女脫去衣物後綑綁手腳並以冷水潑灑且持皮帶、拖鞋或徒手毆打洪、持菜刀威脅要將洪分屍，以言詞威脅要與洪女一起死等。

駱男對洪女施以家庭暴力，洪女甚感恐懼並因不堪遭施暴欲離婚，同年6月24日搬回娘家，駱男對她情執意離婚並將遭家暴之事告知社工及警察等心生不滿，同年7月9日晚上開車到洪的娘家，但不得其門而入，離去後心有不甘，再度前往按電鈴、喊叫。

洪女未回應，但駱男不死心，持續在該處徘徊到隔天凌晨，剛好該棟公寓另一住戶返家開啟公寓1樓鐵門，他尾隨進入並闖入洪的住處，徒手用力掐勒洪頸部，致洪左右頸動脈及呼吸通道遭壓迫，因而腦部缺氧窒息死亡。

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