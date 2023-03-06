雲林地檢署今年1月偵辦雲林縣斗六市遭棄置爐渣案，持續追查爐渣來源及去向，確認爐渣來自雲林縣西螺鎮某豆皮廠，委由某環保科技公司處理，偵辦後認為環保科技公司負責人吳女、收購爐渣的水泥公司負責人林男涉犯《廢棄物清理法》罪嫌疑重大，棄置爐渣達9000公噸，有羈押原因及必要，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署偵辦斗六市萬年東段遭棄置爐渣案，今年1月18日發動第1波搜索行動，發現爐渣來源為西螺鎮某豆皮廠，豆皮廠提出相關契約證明爐渣除部分贈送友人，其餘均委托某環保科技公司處理，檢察官擴大追查流向，本月3日同步搜索環保科技公司、水泥公司負責人住居，並通知負責人到案說明。

地檢署表示，環保科技公司負責人吳女領有廢棄物乙級清除執照，本應依照執照內容將爐渣廢棄物送往合法處理場處理廢棄物，卻直接補貼費用請水泥公司代為處理，自2021年7月起至今，環保科技公司與雲林縣4家產生爐渣的廠商簽約，非法清除爐渣重量高達9000公噸，犯罪所得約7700萬元。

地檢署指出，吳女既領有廢棄物清除執照，自應恪守執照清除制度，依法處理廢棄物，竟與水泥公司負責人林男共同非法處理可能產生有害成分的爐渣，本案尚有相關證人未到案，且吳女、林男可能因無法負擔高額犯罪所得遭沒收而有逃亡可能性，向雲林地方法院聲請羈押2人獲准。