被視為2024前哨戰的南投立委補選落幕，國民黨黨內檢討認為不團結為敗選因素之一。有藍委喊話，盼黨中心2024盡速提名新北市長侯友宜。對此，侯友宜表示「角色分工只有一個願望，為國為民多做一點事」，每個人有每個人的角色，黨有黨的角色，他現在是新北市長，最大心願就是為國為民多做一點事，讓國家可以快速進步，人民安定。

由於侯友宜近日公開行程較少，外界質疑是私下找專家惡補國際學分。侯友宜回應，他的行程真的很多，有公開行程，也有和內部局處首長開會，包括第一線的區政推動，他全力以赴，把握每分每秒，全力為新北市政付出，大家也可以看到他最近跟里長、區長頻頻對列管案緊盯進度，雖然都沒有公開，但是他的工作都快速展開。

侯友宜說，轄內有很多大建設，幾條捷運交通，甚至產業園區，還有對弱勢族群的關懷，他都會積極做好，新北市就像台灣縮影，幅員遼闊、人口最多，新北市做大事也要做大市，他會全力拚2030願景工程。