【愛傳媒簡秀枝專欄】《南方作為衝撞之所》，正在高雄市立美術館（KMFA)展出，這是走過、路過、跨越過戒/解嚴年代的風雨浪尖，也是多元史觀特藏室的二部曲，令人怦然心動。

高美館二部曲係從2020年啓動策展規劃，館內館外學者專家進行研究合作，重新審視1970至1990年代「大高雄藝術」發展的過程，超過100組件的藏品整理出發，最後選擇以「南方作為衝撞之所」作為展覽主題。

繼首部曲《南方作為相遇之所》後登場，由高美館策展團隊與台南應用科技大學黃文勇、鄭勝華與徐婉禎老師組成之研究團隊共同合作，進行前置研究與累積，重新審視七○至九○年代那段形塑出台灣南方藝術具體形貌的關鍵年代，並記錄發生於其間的關鍵人、事、物以及作品，活化典藏並補強文獻，讓美術館成為探勘大時代記憶的基地，共展出45位台灣藝術家之精彩創作。

與其把「衝撞」視為「叛逆」，不如解讀為當年藝術家對內外在環境求新求變的迫切心情。身處精神桎梏的戒嚴世界，又在煙塵籠罩的冰冷工業城，令人生厭，夾縫中求生存的人們，拿什麼衝撞？藝術成為精神的想像空間與抑鬱發洩口，從戒嚴走到解嚴，處於壓力鍋沸騰極限前的增溫與開鍋後乍然釋放的年代。

已逝藝術工作者倪再沁曾描述，高雄，是個雜念很多的城市。那個繁多雜念，正暗示著戒嚴與解嚴、本省與外省、本土與國際、創作與現實的諸多牽扯糾結，不斷地反省辯證、攪拌沈澱，萃取出精華，供後人緬懷與咀嚼。

歷經硬體軟體改造，縫和內惟老社區的高美館，作為一個城市的美好存在，館長李玉玲投注多年心血，帶頭開啓美術館與城市的對話，讓高美館，不只是美術館，正也是探勘時代的新基地。

探看一群在戒嚴與解嚴、本省與外省、本土與國際、創作與現實夾縫間，不斷吸收新知、反省辯證、尋求同儕認同與存在意義，並積極開創自我語彙的藝術家們，如何用創作來「衝撞」家庭、政治、社會、歷史、文化、語言等制約，找到了自己在時代中「發言」的方法。

誠如高美館研究發展部主任羅潔尹在導冊上說的，這個展覽拼圖，回應了一個當年被眾口鑠金出的情境偏見：在地文青交陪如此頻繁，跨界藝術家交流如此熱絡、社會參與如此積極，高雄怎麼可能是「文化沙漠」？！

展覽分為8大主題，層次分明，首先，「少年仔，安啦？」探討存在主義暗湧年代，憤青在想什麼？其次，「渴求認同的年代」，如何感受在地與本地？第三，「誰沙漠？你家才沙漠！」探討文化沙漠中慢熱的跨域文青聚合場。第四，「工業城中藝術黑化與黑畫」，那𥚃的黑，不是只有一種黑。第五，「眉眼間不能說的事」，探討威權時代中，白色何以恐佈？第六，「人在囧途」，噤聲年代中的社會群像寫真。第七，「解嚴前後裂出的那道口。第八，「打開視野後的新世界」，超越傳統，邁向當代之路。最後整個展覧，在「除鏽烤漆-高雄工業藝術」的38分鐘影片中，嘎然作結。

總之，高雄從日治時期，開始被建構成工業城市，影片沿著高雄工業發展的線性軌跡，交互併置了與工業相關的藝術家口述暨其創作。然而，戰後發展迄今，高雄一再蛻變，從農業、工業轉型到新興科技業猶如對一部老舊的工業機具，除鏽清潔，並重新烤漆著，令人玩味不已。

參與展出藝術家 共45位，其中不乏已撒手人寰，成為絕響，令人唏噓不已，不過仍有不少藝術家，還持續為藝術的時代話語權，努力𡚒鬥中，讓人倍感欣慰。

已過世的藝術家包括：

陳庭詩 (1913-2002)、曾培堯 (1927-1991)、

杜巴男 (1930-2008)、洪傳桂 (1931-2013)、

蔡水林 (1932-2015)、朱沉冬(1933-1990)、

陳甲上 (1933-2023)、羅清雲 (1934-1995)

施明正 (1935-1988)、張文卿(1936-1977)、倪再沁 (1955-2015)、吳梅嵩 (1955-2023)、李俊賢 (1957-2019)。

其他的在世藝術家，則包括：

李朝進 (1941-)、陳正雄 (1942-)、許⼀男 (1943-)、王國柱 (1945-)、陳水財(1946-)、洪根深 (1946-)、葉竹盛(1946-)、區超蕃 (1947-)、蘇信義 (1948-)、謝德慶 (1950-)、盧明德 (1950-)、陳榮發(1952-)、陳隆興 (1955-)、蘇志徹 (1955-)、張新丕 (1955-)、莊明旗 (1955-)、顏明邦 (1955-)、宋清田(1956-)、許自貴 (1956-)、吳天章 (1956-)、何經泰 (1956-)、洪龍木 (1957-)、木殘 (1957-)、李明則 (1957-)、劉高興 (1958-)、謝三泰 (1958-)、王武森 (1959-)、劉丁讚 (1959-)、侯聰慧(1960-)、林鴻文 (1961-)、楊順發 (1964-)與蔡獻友 (1964-)。

「多元史觀特藏室二部曲：南方作為衝撞之所」在高美館 301-305展覽室舉行，即日起至明（2024）年9月8日，規模宏大，用意深切，值得細細品評。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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