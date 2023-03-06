東京國際食品展是亞洲最具規模的專業食品展，2023年即將在3/7開展，為了推銷高雄在地優質農特產，高雄市長陳其邁也率團參展，3/6訪日行程第一站，一早就到東京前三大的批發市場「葛西批發市場」農產記者會，力推高雄首選農特產，宣布高雄的蜜棗首進大型批發市場！並推薦最佳搭配組合，「蜜棗加烏魚子」的台式吃法，日本批發商及進口商業者品嚐過後驚艷不已，直呼「喔伊系」。

「蜜棗加烏魚子」的台式吃法，日本批發商及進口商業者品嚐過後驚艷不已，直呼「喔伊系」(高雄市農業局提供)

由於蜜棗輸日把關嚴謹，陳其邁市長強調冷鏈處理技術是重點，首先須進行1.2℃以下連續14天的低溫殺蟲檢疫處理，並經過日本檢疫及藥檢等高規格檢驗流程。因此可以達到輸日規格的蜜棗，品質一定都在水準之上。由於蜜棗對日本民眾來說是相較陌生的果品，期盼能透過這回拓銷推廣活動，讓日本民眾更熟識蜜棗。

蜜棗對日本民眾來說是相較陌生的果品，期盼能透過這回拓銷推廣活動，讓日本民眾更熟識蜜棗。(高雄市農業局提供)

陳其邁特別感謝日本當地進口商對高雄首選農特產的支持，並歡迎更多的進口商ㄧ起加入高雄首選農產推廣的行列，6日在葛西批發市場公開展示發佈，是台灣登上日本批發市場首例。陳其邁形容蜜棗吃起來像初戀的滋味，提到「好東西要與好朋友分享」，與進口商社長田中伸幸拿起蜜棗比愛心，力邀日本朋友一同「棗到幸福」，展現親民形象大推高雄農特產，成功吸引日本當地媒體報導。

陳其邁特別感謝日本當地進口商對高雄首選農特產的支持(高雄市農業局提供)

農業局表示開拓海外市場最困難的，就是要讓國外消費者對於不熟悉的品項從試吃、到進而接受購買。高雄蜜棗品種多元、口感清脆爽口，透過拓銷活動積極媒合外銷市場，同步在千葉縣內各大超市鮮果連鎖店舖開賣，是歷年來台灣水果繼鳳梨之後，規模最大的促銷活動，也吸引日本媒體目光，盼延續去年台灣鳳梨旋風，為台灣蜜棗邁開日本市場的第一步，將來自高雄首選的農特產，推銷到日本消費者手中。

高雄蜜棗品種多元、口感清脆爽口，透過拓銷活動積極媒合外銷市場(高雄市農業局提供)

海洋局說明，在冬至前後十天，因台灣海峽的黑潮支流作用，野生烏魚群從中國沿海來到台灣海峽，沿著海岸線南下，到了高雄沿海正是烏魚子成熟度最佳時間。經過高雄水產業者多年的研發，衍生出眾多不同的烏魚子產品；其中一口烏最廣為人知，除可作為休閒食品食用外，此次特別搭配高雄所產的蜜棗，爽脆口感的蜜棗、搭配綿密的烏魚子，讓口感更加豐富有層次。