《華爾街日報》報導，一名幣安高層在2019年的一次私下談話中向同事提出警告，稱美國監管機構提出任何法律訴訟，都將對幣安的業務與管理高層造成「核爆級衝擊」。

美國監管機構此前已經透露，可能即將開始採取行動整頓未受監管的境外加密貨幣業者。

《華爾街日報》該報導是根據2018年至2020年間的訊息與文件，以及對前員工所做的採訪。報導指出，成立於2017年的幣安，以及其美國實體Binance.US之間的關係要比兩家公司所披露的更為緊密不分，兩家公司的員工和財務混雜在一起，並共同擁有一個買賣加密貨幣的附屬實體。

報導並指出，幣安的加密貨幣交易所Binance.com主要由位在中國和日本的業務中心運作，但其五分之一的客戶卻位於美國。此外，Binance.US的總部雖位於美國舊金山，由幣安在當地的合作夥伴BAM Trading負責運作，但其用戶數位錢包的程式卻由在中國的幣安開發人員負責維護，這可能讓幣安得以取得美國用客戶的數據。

根據取得的傳票和知情人士透露的訊息，該報導指出，自2020年以來，美國司法部和證券交易委員會一直都在調查幣安與Binance.US之間的關係，如果美國監管機構確定幣安掌控其美國實體，便可能宣聲美方有權監管幣安所有業務。

幣安發言人對此表示，我們已經承認在最初幾年，我們在法遵和管理方面做的不夠，但現在我們在法遵方面已經截然不同。

Binance.US、美國證券交易委員會和司法部尚未回應其他媒體的置評請求。