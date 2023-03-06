香港28歲名媛蔡天鳳上月遭前夫一家人殺害後肢解烹屍，震驚社會。大陸命理師「陳家命理」直接點名，「很多名字帶『天』的，如命運承受不住，容易不利。」對此，命理老師廖美然也呼籲，屬牛、屬羊、屬狗取名盡量不要用「天」；如果碰到3、6、9、12月出生的人也盡量別用。

廖美然在《新聞挖挖哇！》節目中指出，從蔡天鳳的名字及生辰來看，民國83年出生屬狗，農曆6月3日生日，6月是「未月」，初3是「旭日」；她的名字「天」與流年剛好都是走到「天沖地剋」、「天羅地網」。

廖美然直言，名字就是後天運，所以取名非常重要。她呼籲，屬牛、屬羊、屬狗取名盡量不要用「天」，自己在幫人取名也很少用「天」；除了生肖學，也要參考出生年月日，碰到3、6、9、12月出生的人，也盡量別用「天」這個字。

至於蔡天鳳遭殺害分屍，以後要投胎容易嗎？廖美然指出，可以用超渡的儀式，發生這樣的事，都是有因果關係，或許哪一世有一些糾葛，不過她可以出生在有錢家庭，一定是有些福報。

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