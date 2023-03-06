草莓因嬌艷欲滴小巧外表，以及特有的迷人香氣及酸甜味，一直受到市場的歡迎，草莓製成蛋糕、鬆餅、甜點相當常見，而且草莓滋味的商品，也可以無限延伸，如早餐就製作成一款隱藏美味──「草莓蛋吐司」，也深受網友們推崇，好吃程度甚至被譽為吐司界的天花板。而且連便利商店也販售草莓類商品，如：「蠟筆小新草莓雲朵燒」跟「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，可愛又美味全台7-Eleven獨家販售，杜老爺推出「杜老爺草莓蘋果格雪糕，在全家便利商店熱賣！春天也能展現春天獨有的「莓」好時光！

莓香豬排三明治(圖：Isaac韓國奶油吐司提供)

1995年創立於韓國的Isaac，是外國旅客訪韓必吃的早餐店，在韓國有超過 800 間門市，台灣、澳門、香港皆有海外分店，2016 年引進台灣，目前共有10家門市，Isaac韓國奶油吐司抓住一年一度草莓季尾巴，以草莓醬與鹹口味肉排和肉鬆打造全新商品「莓香豬排三明治」及「莓香肉鬆三明治」，帶給消費者早餐的新食感體驗。「莓香豬排三明治」以鐵板煎得酥香的奶油吐司抹上甜蜜的草莓醬，夾入肥瘦相間的豬肉排及嫩煎歐姆蛋，一口咬下，意想不到的甜蜜滋味與鹹香口感完美結合；另一款「莓香肉鬆三明治」是網友力推的鹹甜隱藏版美味再升級，使用傳統肉鬆搭配嫩煎歐姆蛋，佐以甜甜的草莓醬，奶油香與草莓香混合，酥脆甜蜜的風味與肉鬆的內行組合，等消費者嚐鮮。

「蠟筆小新草莓雲朵燒」外皮口感介於戚風蛋糕及銅鑼燒間，蓬鬆且柔軟有如雲朵般（圖片來源：SUNFRIEND MOUTH提供）

SUNFRIEND MOUTH 推出超卡哇伊日本卡通聯名新品 - 「蠟筆小新草莓雲朵燒」跟「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」！「蠟筆小新草莓雲朵燒」外皮口感介於戚風蛋糕及銅鑼燒間，蓬鬆且柔軟有如雲朵般，烙印可愛小新的臉，內餡使用北海道LUXE奶油乳酪，以及鍋煮草莓和覆盆莓新鮮果醬，輕盈且香濃的奶油內餡，搭配受歡迎的蠟筆小新咖啡牛奶或紅茶牛奶一起搭配享用，絕對是蠟筆小新粉絲們最幸褔的下午茶時光。

「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，使用日本福岡甘王草莓，搭配錫蘭紅茶調和出微酸微甜滋味（圖片來源：SUNFRIEND MOUTH提供）

SUNFRIEND MOUTH 首度與日本卡通櫻桃小丸子聯名，推出「櫻桃小丸子草莓綜合果茶」，使用日本福岡甘王草莓，搭配錫蘭紅茶調和出微酸微甜滋味，正反兩面有兩款不同的小丸子表情，側面還有爺爺心之俳句：「這酸甜，這香氣，果然莓那麼簡單」，一款就有三款人物，這款飲料推薦給小丸子迷收藏！相關商品在全台7-Eleven獨家販售！

而喜歡冰冰涼涼雪糕的消費者，杜老爺冰淇淋再添生力軍─「杜老爺草莓蘋果優格雪糕」，以清爽優格冰淇淋為雪糕基底，加入奧地利產草莓汁製成之獨家草莓醬，芬芳酸甜，內餡添加富士蘋果丁，香甜可口、咬感豐富。草莓、蘋果、優格的清爽組合，入口後口感細緻滑順，含在口中，展現一種如春天的酸甜滋味！杜老爺草莓蘋果優格雪糕，40元/支，於全家便利商店熱賣！