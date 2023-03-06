大陸國務院新聞辦公室今天（3月6日）上午10時舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，請大陸國家發展改革委副主任趙辰昕、李春臨、楊蔭凱介紹「著力推動高質量發展，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步」有關情況。趙辰昕表示，今年政府工作報告中訂下5％左右的經濟增長預期目標，符合經濟運行走勢。

各界關注，大陸當前經濟恢復態勢是否會持續？趙辰昕表示，過去3年多來，中國抗疫防疫歷程極不平凡。實踐充分證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防疫工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的。在以中共總書記習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國取得疫情防控重大決定性勝利。當前，隨著疫情防控政策措施優化調整、各項政策落地見效，人流物流加快恢復，經濟運行穩步改善。

趙辰昕表示，從消費看，今年春節以來消費市場呈現良好態勢，旅遊出行、餐飲零售等服務消費大幅回暖，為第一季乃至全年消費創造了良好開局。從投資看，近一段時期，各地重大項目密集開工，政策性開發性金融工具、製造業中長期貸款、重點領域設備更新改造等政策，有效推動「資金、要素跟著項目走」，為經濟回升向好提供了有力支撐。這些都充分說明，中國經濟韌性強、潛力足，經濟持續健康發展的良好態勢沒有改變，經濟長期向好的基本面沒有改變。

趙辰昕表示，5％左右的經濟增長年度預期目標，可以從三個方面來認識把握。首先，中國仍是發展中國家，發展是第一要務，實現中共二十大確定的目標任務，需要在提高發展質量效益基礎上長期保持合理經濟增長；同時，統籌推進擴大就業、改善民生、防範化解風險等工作，也需要保持一定的經濟增速。其次，5％左右的預期目標符合經濟運行走勢，符合經濟發展規律，也有利於引導各方面更加註重提高經濟發展質量和效益，加快構建新發展格局，推動高質量發展。第三，各地區發展信心和勁頭很足，各地人代會都確定了今年本地區經濟增長預期目標，經統計和分析，31個省區市中有27個省份預期目標高於全國，其中有23個省份為5.5％或以上，各地的發展信心、採取的務實舉措，為全國目標實現創造了條件、打下了基礎。

政府下一步將採取哪些措施推動實現目標？趙辰昕表示，大陸中央經濟工作會議對今年經濟工作作了全面部署，下一步重點就是會同相關方面共同抓好落實，紮紮實實地、不折不扣地把讓黨中央各項決策部署落到實處。

趙辰昕表示，總體上，要堅持穩字當頭、穩中求進，牢牢把握習近平總書記在中央經濟工作會議上強調的「六個更好統籌」，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作。具體來講，有五個方面的重點工作。

趙辰昕表示，一是加大宏觀政策調控力度，保持政策的連續性協調性、增強有效性針對性，加強各項政策的統籌銜接和協調配合，做好各項政策與宏觀政策取向一致性評估。去年，發改委落實黨中央、國務院部署，花了很大功夫做好一致性評估，效果非常好。今年，發改委按照黨中央、國務院要求，將在總結經驗的基礎上，進一步把一致性評估工作做好，形成更大的政策合力。二是把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，進一步釋放居民消費潛力，推動投資更快更多形成實物工作量，深入實施創新驅動發展戰略，加快建設現代化產業體系，以高質量的產品和服務供給適應、引領、創造新需求，推動供需在更高水平上實現良性循環。

趙辰昕表示，三是構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高水平對外開放，不斷激發發展動力活力。四是統籌發展和安全，穩妥處置化解房地產、金融、地方政府債務等領域風險，切實加強糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈等領域安全能力建設。五是落實落細就業優先政策，強化基本公共服務，持續保障和改善民生。與此同時，發改委將進一步加強經濟監測預測預警和政策預研儲備，不斷豐富政策工具箱，堅持底線思維，做好應對複雜困難局面的各項工作準備，牢牢把握工作主動權，推動經濟運行整體向好。