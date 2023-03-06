大陸兩會上周末揭幕，產業界出席名單引起外媒關注，包括騰訊主席馬化騰、百度總裁李彥宏及網易執行長丁磊多位科技巨頭的領導者都未受邀，反倒是半導體、雲端運算、人工智慧等關鍵領域的學者或企業家現身參加。專家分析，網路巨頭已經是舊時代的象徵，從這份新名單來看，北京認可他們的商業模式，並暗示這是大陸科技的未來。

華爾街日報報導，美中科技與晶片戰爭越演越烈，包括晶片業的出口管制措施在內，華盛頓發動一連串的措施都將限制技術發展，如今名單出現改組，代表北京已經將政策重點轉向供應鏈自給自足與提升技術能力。

諮詢機構Albright Stonebridge Group大陸高級副總裁兼科技政策部門負責人Paul Triolo解析此舉背後目的，「北京需要私人企業加強與當局的合作，才能長期與美國進行對抗，最主要的目標是讓供應鏈免於受到美國監管限制。」

受邀名單包括人工智慧巨頭商湯科技總裁湯曉鷗、華虹半導體董事長張素心、人工智慧晶片製造商寒武紀科技執行長陳天石及晶片專家李樹深等人。

對此，全球最大政治風險諮詢機構Eurasia Group專家Xiaomeng Lu提到，馬化騰、李彥宏及丁磊等人已經是舊時代的象徵，從這份新名單來看，北京認可他們的商業模式，並暗示這是大陸科技的未來。