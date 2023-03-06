鬥毆過後，包廂內一片狼籍。（民眾提供）

包廂地板上都是酒罐及碎玻璃。（民眾提供）

金門地區昨（5）日晚間傳出軍人酒醉打架事件，3名金門守備大隊步兵營二兵歡慶結訓相約到知名KTV唱歌，酒酣之際疑似因帳務問題在包廂內起衝突互歐打到頭破血流，警方獲報後迅速趕赴現場處理並將傷者先送醫，不料到了急診室還在「茫」，除大聲咆哮嚇壞其他病人外，見記者前往拍攝還作勢欲追打，立即遭一旁員警制伏上銬，行逕相當誇張。

據警方調查指出，3名金防部軍人與1名女性友人昨晚相約前往地區知名KTV消費，期間王姓、何姓客人因消費續時問題，與KTV員工理論，過程中竟酒醉進入櫃檯內出手推擠員工。渠等2人返回包廂時，再與張姓友人發生口角糾紛並進而毆打張民臉部、嘴部成傷，過程中亦徒手翻桌搗毀店內餐桌、玻璃、控制面板等，現場滿目瘡痍，店家見狀立即報案處理。

警方獲報迅速趕抵現場後，發現王、何2嫌因敲打玻璃致手部受傷先將其送醫治療；豈料到了醫院急診室內還在酒醉，除不斷向警察及醫護人員咆哮外，看到記者前往拍攝還囂張的作勢想衝上去打人，員警見狀立即壓制戴上銬，嚇壞看病民眾。警方於案發第一現場保全相關證物，並傳詢相關涉嫌人到案，全案調查完竣後，依毀損及強制等罪移送金門地檢署偵辦。

警方呼籲民眾勿藉故生端，用暴力手段解決紛爭，對於暴力行為檢警必定從嚴依法究辦，絕不容許暴力行為挑戰公權力，以維護金門地區安寧與秩序。

金防部指出，單位獲報後，即指派幹部前往處理，後續將配合警方調查，依法究辦；另針對渠等營外違反軍紀，將核予重懲，並援為案例，持恆教育官兵守法、守紀觀念，以杜類案。

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