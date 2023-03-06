台南台鋼獵鷹6日宣布新洋將報到，是年僅25歲的美國籍洋將威樂斯(Marcus Weathers)，畢業於美國一級學校(NCAA D1)南方衛理會大學(SMU)，主打3、4號的鋒線球員，威樂斯上季於菲律賓聯賽(PBA)征戰，對於亞洲球風並不陌生。獵鷹隨後宣布跟飛斯特解約，也代表獵鷹目前陣中擁有布拉、阿修羅、德古拉與威樂斯4名洋將，繼續靠著「拉拉山連線」爭搶勝利。

威樂斯身高196公分、97公斤，是位體格壯碩的面框型球員，2021-22大學最後一個賽季共出賽33場，繳出場均12.8分、7.5籃板及1.8助攻優異數據，其中場均籃板數為全隊最高，更獲選該年美國競技聯盟(AAC)年度第2隊成員。

去年威樂斯投入美國職籃NBA選秀，可惜未獲得球隊青睞，轉而來到亞洲征戰菲律賓籃球聯賽，效力於北港巴塘碼頭，他在場上強大破壞力，出賽4場可繳出31.8分、10籃板、2.5助攻及1.25阻攻，在加入獵鷹後，球團也期盼年輕的威樂斯，能帶來更霸氣與堅決的球風。

獵鷹總經理錢韋成表示，加盟獵鷹是威樂斯在亞洲的第2個職業賽經歷，他相信年輕的威樂斯會展現出積極的拼戰精神，增加球隊調度靈活性，為球隊做出貢獻，讓團隊更具競爭力衝擊冠軍賽。

雖然這只是威樂斯的第2個海外職業賽事，經驗相較於其他洋將少，球團期望這名年輕洋將能夠快速融入團隊，成為團隊中重要的一員，威樂斯表示，「很期待也很興奮能來到台灣打球，來到這裡又是不同的開始，很特別的體驗，會為球隊提供滿滿能量和熱情，盡全力去面對接下來賽事。」