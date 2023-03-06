隨著臺灣人口快速老化，2025年台灣65歲以上的老年人口將超過20%，成為「超高齡社會」。台新銀行運用承辦自家「台新金控員工持股信託計畫」的經驗，多年來積極協助上市櫃企業推動員工持股信託計畫。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，富采成立於2021年1月，專注於化合物半導體技術研發與生產製造，集團員工人數近萬人；富采向來視員工為重要資產，透過台新銀行整合台新證券資源，協助富采規劃符合照顧員工、提升員工留任率以及延攬優秀人才等需求的最佳員工持股信託計畫方案，此次富采員工高度參與持股信託計畫，顯見員工的向心力與對信託規劃高度滿意。

陳欣珮補充，台新銀行信託專業團隊本次規劃兩種信託持股計畫，包含一般員工持股信託與專案人員持股信託。其中，一般員工信託計畫為依照員工職級，設定對應的員工自提金金額，公司相對提撥一定比例；而專案人員信託計畫則是針對主管職級訂定不同權重的專案提存金。除此之外，台新銀行更進一步與富采共同舉辦全臺線上員工說明會，確保每一位參與信託的員工明確了解持股信託的內容。為了減少紙本作業，台新銀行運用本身數位金融優勢，打造台新銀行員工福利信託服務網，不僅可24小時透過網站查詢庫存資產、交易以及發放股利等即時資訊，更每個月提供電子對帳單，員工可隨時掌握個人資產明細。