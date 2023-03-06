新北市長侯友宜4日在臉書貼出「侯～友宜來了」影片，內容是3日視察安坑輕軌的狀況，不過卻被批評是造假，質疑影片是2日拍攝。對此，侯友宜今也還原當日狀況，他表示，他3日跟同仁搭乘安坑輕軌，用一個非常自然的方式跟市民互動，讓市民直接講出心裡感受，今日是正式試營運，盼市民好好利用搭乘。

侯友宜說，他非常謝謝當時跟他一起搭乘的市民，他們也反映，安坑輕軌做得很好，空氣、風景都令他們心曠神怡，搭乘安坑輕軌不僅可以通勤通學，還能到二叭子植物園旅遊觀光，當天他也碰到里長，反映哪些建設可以做得更好，沿路來的民眾都對安坑輕軌肯定有加。

侯友宜表示，雖然難免有些小狀況，但今日試營運就要把這些問題做好，提醒大家今天就是試營運，喜愛搭安坑輕軌的好朋友可以再來搭乘，體驗安坑輕軌的舒適。

市府今也澄清表示，「造謠的人喊別人說謊，且混淆視聽者竟曾為媒體人，難道已經忘了什麼叫做『查證事實』嗎？」當日現場有非常多與市長合照的遊客、里民，甚至里長都在場，強烈譴責造謠行為。

市府表示，待過電視台的媒體人應該都知道什麼叫反應畫面，抑或影片剪接者為讓畫面符合旁白說明，加入場勘時拍攝的資料畫面、補拍的特寫畫面，都是為了使觀眾更清楚所指的資訊，沒想到同仁用心剪接讓市民朋友更清楚對白所指的範疇，有心人士竟然故意拿來造謠，令人感到遺憾。