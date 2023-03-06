天后蔡依林（Jolin）日前飛往義大利參加米蘭時裝周，行程結束後和友人開啟旅遊模式，一路上吃吃喝喝，曬出不少旅遊美照，令人羨慕不已。此外，她還熱心地幫其他旅客拍照，完全沒被認出來，超級親民的表現讓網友紛紛稱讚。

蔡依林曬出的照片中，可看到她穿得一身黑，內搭牛仔褲俐落又有型，打扮相當低調，不過定睛一看，她正在幫一對情侶拍照，拿高手機取景露出淺笑，配文寫道：「幫旅客拍照的業務。」不僅如此，她還幫另一名女路人拍了街頭照，認真的模樣笑翻不少粉絲。

蔡依林認真幫路人拍照，模樣笑翻不少粉絲。(圖/蔡依林 IG)

最後，蔡依林才PO出被拍的美照，只見她坐在路邊的長椅上悠閒地喝咖啡，雙手自然靠在色彩繽紛長桌面上，視線看向旁邊，並露出心滿意足的笑容，氛圍相當愜意，平時努力工作的蔡依林，難得享受睽違已久的出國時光。

蔡依林愜意地坐在路邊。(圖/蔡依林 IG)

蔡依林（左）在冰島泡溫泉，胸前自塗2黑點。（翻攝自IG）

事實上，蔡依林不久前到義大利米蘭時裝周看秀，並曬出多張美照，引得粉絲稱讚連連。她離開米蘭後，在IG驚喜打卡到冰島親眼見到極光，還換上設計感十足的泳衣展現火辣曲線，且還自曝胸前2點，而冰島的極光不是想看就有，沒想到蔡依林一去就遇到，被大讚「人品爆發才會在冰島看到極光欸！」