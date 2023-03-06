主計長朱澤民表示，考慮特別預算普發現金6000元可以增加經濟成長率0.3個百分點，加計弱勢其他補助可以增加民眾的可支配所得，預計今年的經濟成長率可以超越去年的2.45％。

朱澤民參加「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算聯席會議」，並且接受質詢。立委林德福表示，主計總處2月底預估，今年經濟成長率只有2.12％，較去年11月底預估的2.75％，下修0.63個百分點。

朱澤民表示，2月在預估今年的經濟成長率，當時特別預算還未送入立法院，所以還沒有納入預估，他指出，普發現金6000元，大概可以增進經濟成長率大約0.3個百分點，但是這還不算其他補助，可以增加民眾的可支配所得，今年的經濟成長率不會比去年的2.45％還要差。

林德福關心，通膨持續升溫，是否會造成經濟繼續下調，還是有機會谷底翻揚。

朱澤民表示，目前消費狀況還好，廠商投資已經慢慢回升，去化貨存貨的部分，大約6月可以去化完畢。他進一步說，現在也不算是「谷底」因為季還是繼續成長。