台北市一名役男自去年7月完成兵種抽籤後就苦等兵單，今年3月才確定入伍。台北市議員楊植斗、大安區立委候選人羅智強今天上午召開記者會批評，國防部的訓練能量嚴重不足，造成入伍大塞車，浪費年輕人寶貴青春，最倒霉的役男恐怕得等到6月才能去當兵，希望政府看到年輕人的困境。北市兵役局呼籲內政部、國防部增加訓練容量，會向中央爭取更多名額。

台北市役男蘇先生表示，自己去年3月畢業後，自去年7月完成兵種抽籤後就苦等兵單，但因自己要出國念研究所，今年1月要面試學校，等兵單到去年12月時，擔心影響學校面試，決定申請延後入伍，今年2月再度取消延後入伍，3月才收到入伍通知，3月14日入營，已經過了整整9個月時間。

蘇先生說，由於今年8月要出國唸書，需要在前服完4個月兵役，他非常著急，只要晚1個月入伍，就會讓時間太緊，造成非常大的困擾，還可能要寫信請求學校通融，如今總算等到兵單，他也鬆了口氣。他認為，許多役男等兵單等得很辛苦，呼籲國防部將制度完善，爭取多一點入伍名額，幫助役男提早開始生涯規畫。

楊植斗質疑，去年3月回來後，為什麼等到7月抽籤？而7月抽籤後，為什麼等到12月沒入伍，耽誤人家的時間，他這陣子接到很多申請入伍的陳情案，甚至有役男等兵單等了快1年，但國防部的訓練能量嚴重不足，造成入伍大塞車，浪費年輕人寶貴的青春。

他指出，今年台北市總共有3500個役男要入伍，國防部1月到3月卻只徵集了一半、1750個，照這樣的速度，最倒霉的役男恐怕得等到6月才能去當兵，北市兵役局並不能決定入伍徵集人數，雖然3月多爭取10個名額，但仍是杯水車薪。

楊植斗說，過去兩岸和平的時候，役期愈來愈少，為的就是讓年輕人早點出社會就業打拚，但現在的年輕人不但等不到兵單，甚至晚出生的役男還要服役1年，讓年輕人十分無奈；要服役可以，但千萬不要拖年輕人入伍的時間，浪費役男的青春。

羅智強則表示，內政部役建署在今年2月7日就意識到國防部的訓練能量不足，也發函建請國防部增加陸軍常備兵役軍事訓練容量，但卻事與願違，台北市役男在2月徵集804人，3月反而只徵了676人，入伍額度不增反減。

羅智強說，很多人因為兵役的問題，沒辦法找正職工作，出國的計畫也被打亂，國防部應該想辦法增加訓練的能量，別害役男們苦等兵單、浪費青春。他痛批，民進黨政府軍事訓練能量不足，請問兵役延長1年的意義何在？希望政府看到年輕人的困境。

北市兵役局徵集勤務科長朱湘玲回應，依照徵兵規則25條規定，去年應屆畢業生若因為生涯規畫，可提出優先入營申請，另在今年上半年想要出境就學、報考研究所的人，則可申請延緩入營。役男徵集順序已經較有彈性，先徵集申請優先入營者，接著徵集一般的役男，最後徵集延緩入營者，按照年次與抽籤順序徵集。

朱湘玲說，去年7月開始徵集申請優先入營者，應在去年底前徵集，但台北市直到今年2月才消化完，這幾年因為疫情曾停徵，後續又改為減半徵集，加上教召改為14天，占掉一部分訓練能量，許多因素影響下導致時程延後，沒有申請優先或延後入營的役男，今年2月開始才會收到兵單。

朱湘玲表示，中央在每月會發下個月的徵集計畫，告知台北市可徵集員額，北市再分配給各區公所，會在正常徵集員額之外，多通知一些役男準備，若其他人延期徵集即可遞補，並請中央多提供幾個名額給北市，今年3月多徵集10名，1、2月約多徵集有20名。

朱坦言，北市尚有1700位役男希望在今年上半年完成徵集，北市也呼籲內政部、國防部增加訓練容量，使北市盡快完成徵集役男，讓役男能展開後續規畫。