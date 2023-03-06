大陸國新辦6日舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，被問到如何看待今年物價形勢以及採取哪些舉措來穩物價？大陸國家發改委副主任李春臨表示將突出做好4個方面的工作，包含強化監測預測預警、強化重要民生商品保供穩價、強化能源等大宗商品的保供穩價，以及強化市場監管和預期引導，在去年維持全年CPI（消費者物價指數）漲幅2％之下，今年也有信心實現全年CPI約3％的預期目標。

據中新網引述李春臨說，2022年在全球通膨創多年新高、輸入性通膨壓力明顯加大之下，大陸以糧食和能源為重點，展開重要商品保供穩價工作，取得漂亮成績，讓國內物價持續平穩運行，CPI單月漲幅始終沒超過3％，全年漲幅只有2％，與國際高通膨形成鮮明對比。

他說，今年，受地緣政治衝突、輸入性通膨風險等多重因素影響，國內物價運行仍然面臨一些不確定、不穩定因素。但看到糧食「十九年連豐」，多年保持在產量6.5億噸以上，是保障物價平穩的最大「壓艙石」。同時，生豬產能合理充裕，商品供應充足，能源保障有力，可說保持物價平穩運行基礎十分堅實，有信心、有能力實現今年全年CPI的預期目標。

李春臨表示，要突出做好穩就業、穩物價工作，下一步將突出做好4個方面的工作。第一是進一步強化監測預測預警，緊盯國際國內重點大宗商品和重要民生商品市場變化，加強供需和價格走勢分析研判，及時採取針對性調控措施。

第二是強化重要民生商品保供穩價，落實國家糧食安全戰略，壓實「菜籃子」市長負責制，穩定生產供應，加強產銷銜接與儲備調節來保障市場供應。第三是強化能源等大宗商品的保供穩價。穩定煤炭生產，加強儲備能力建設，持續抓好煤炭價格調控監管，引導煤炭價格運行在合理區間；加大國內油氣、礦產資源的勘探開發力度，推動增儲上產，增強供給保障能力。

最後則要進一步強化市場監管和預期引導。加強現貨期貨市場的聯動監管，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。